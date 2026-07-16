 Celebró UJC aniversario 62 en las FAR

La Habana, 16 jul (ACN) Con la presencia del general de división Víctor Rojo Ramos, jefe de la Dirección Política de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), y de Meyvis Estévez Echeverría, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y varios jefes y oficiales, se efectuó este miércoles en la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR Orden Carlos J. Finlay un intercambio entre varias generaciones de dirigentes juveniles por el aniversario 62 de la organización en la institución armada.

Según precisaron en sus perfiles en Facebook, Producciones Verde Olivo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) y la primera secretaria de la UJC, el encuentro reunió a jóvenes estudiantes de medicina militar y a dirigentes históricos de la UJC, quienes compartieron experiencias sobre el papel de la organización en la formación política y profesional de las nuevas generaciones.

Estévez Echeverría declaró que la celebración constituye un homenaje a la continuidad histórica de la juventud comunista en las FAR y destacó la confianza depositada en los jóvenes para enfrentar los desafíos actuales.

La dirigente juvenil subrayó que los futuros galenos de la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR son ejemplo de entrega y compromiso, y resaltó la inspiración que transmiten a la organización.

Los participantes señalaron que la UJC ha acompañado durante seis décadas el desarrollo de las FAR, fortaleciendo la disciplina y la preparación ideológica de sus miembros.

En el intercambio se evocaron momentos relevantes de la participación juvenil en misiones internacionalistas y en la defensa de la Patria, con énfasis en la vigencia de los valores de solidaridad y valentía.

Los asistentes coincidieron en que la organización juvenil mantiene su papel esencial en la formación de cuadros y en la transmisión de ideales revolucionarios a las nuevas generaciones.

La jornada concluyó con un reconocimiento a los jóvenes militantes de la UJC en las FAR, quienes recibieron felicitaciones por su aniversario 62 y reafirmaron su compromiso con la defensa de la Revolución.