Cuba y Venezuela refuerzan su unidad política y revolucionaria (+Fotos)

La Habana, 18 sep (ACN) Roberto Morales Ojeda, integrante del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, sostuvo hoy un encuentro oficial con Diosdado Cabello Rondón, secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), durante una visita a Caracas que incluyó homenajes a Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Durante el intercambio, Cabello Rondón expresó que la presencia de la delegación cubana “es una buena noticia para el pueblo y el Partido”, y aseguró que “Fidel y Chávez sonríen desde donde estén, porque supimos mantenernos unidos”.

En nombre del presidente Nicolás Maduro transmitió una cálida bienvenida y agradeció la solidaridad constante de Cuba con la Revolución Bolivariana.

Morales Ojeda trasladó los saludos del General de Ejército Raúl Castro y del presidente Miguel Díaz-Canel, y ratificó el compromiso de Cuba con la defensa de la soberanía venezolana frente a las amenazas imperialistas.

La unidad del pueblo venezolano y sus instituciones es garantía de que la Revolución Bolivariana saldrá fortalecida, afirmó.

Ambos dirigentes firmaron una hoja de ruta para dar seguimiento al acuerdo de colaboración entre los partidos, suscrito en agosto de 2023, con el objetivo de fortalecer la acción política, diplomática y comunicacional entre ambas naciones.

Nuestro homenaje sentido y sincero al mejor amigo del pueblo cubano, al querido Comandante Hugo Chávez, quien entregó sus energías al sueño bolivariano de integración. Visitar el Cuartel de la Montaña, donde reposan sus restos, es un honor y deber revolucionario. #ChavezVive. pic.twitter.com/4vhDWT27Aq — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) September 18, 2025

Como parte de la agenda oficial, el dirigente político cubano rindió homenaje a Simón Bolívar en el Panteón Nacional y Mausoleo de El Libertador, donde depositó una ofrenda floral en nombre del pueblo cubano.

En su mensaje, reafirmó la fidelidad al legado bolivariano y destacó la vigencia del ideal integracionista: “La unión entre los pueblos no es una opción, es una necesidad de supervivencia”.

Posteriormente, la delegación visitó el Cuartel de la Montaña, lugar de descanso del Comandante Hugo Chávez, donde Morales Ojeda colocó una rosa blanca como símbolo de la hermandad entre Cuba y Venezuela, y evocó el compromiso revolucionario compartido: “Estamos ante los retos del eterno Comandante, pero él vive en nuestros corazones y en todo lo que hacemos bien”.

Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado del Comité Central y jefe de su Departamento Económico Productivo, Emilio Lozada García, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Aylín Álvarez García, vicerrectora primera de la Universidad del Partido Comunista de Cuba, Meyvis Estévez Echevarría, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC, Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, y Dagoberto Rodríguez Barrera, embajador de Cuba en Venezuela, integraron la comitiva cubana.

Este encuentro reafirma la voluntad de ambos países de continuar fortaleciendo sus vínculos políticos, históricos y revolucionarios, en defensa de la autodeterminación y la paz en América Latina.