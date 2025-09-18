Actuará Ballet Nacional de Cuba en Teatro Real de Dinamarca 

La Habana, 18 sep (ACN) The Royal Danish Opera —Teatro Real— de Copenhague, ciudad de importancia capital en la historia de la danza clásica, será la próxima plaza donde se presentará el Ballet Nacional de Cuba (BNC), el 20 y el 21 de septiembre, este último día con doble función: matiné y noche.

Según fuentes allegadas, al llegar al aeropuerto de Copenhague-Kastrup, la compañía fue recibida por Ana María Chongo Torreblanca, embajadora de Cuba en Dinamarca; el cónsul Pavel Díaz Chongo, y Philip Maury, organizador de la gira por la parte danesa.

Bajo la dirección de Viengsay Valdés, el BNC actuará por primera vez en el Teatro Real, con la presentación del ballet "Don Quijote"; puesta en escena creada con dirección artístico-coreográfica de Alicia Alonso, coreografía de Marta García y María Elena Llorente sobre la original de Marius Petipa y la versión de Alexander Gorsky, música de Ludwig Minkus y diseños de Salvador Fernández.

Los primeros bailarines Anette Delgado, Grettel Morejón, Dani Hernández, Yankiel Vázquez, Ányelo Montero y la bailarina principal Gabriela Druyet tendrán a su cargo los papeles de Kitri y Basilio.

El sitio web de la Embajada de Cuba en dicho Estado europeo significó que las tres funciones serán testimonio de los lazos de amistad y colaboración existentes entre la mayor de las Antillas y el Reino de Dinamarca, avalados por la gloria histórica del gran danés, Augusto Bournonville —padre del Ballet danés— y la gran Alicia Alonso, mítica figura de la escuela cubana de dicha manifestación; su actual primera bailarina y directora, Viengsay Valdés, es también su mejor embajadora.