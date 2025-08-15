Comunicado del Minrex: Liberación de Otto René Rodríguez Llerena

La Habana, 15 ago (ACN) El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba anunció hoy la liberación del salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, condenado a 30 años por un atentado terrorista en 1997, tras cumplir su pena.

Por su importancia, transmitimos de manera íntegra el comunicado de la Cancillería cubana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba informa que el ciudadano salvadoreño Otto René Rodríguez Llerena, quien fue condenado a 30 años de prisión por su participación, en 1997, en un atentado terrorista en un hotel de Cuba, ha cumplido su condena y, en consonancia con las leyes del país, ha sido liberado.

Resulta necesario recordar que, mientras Cuba cumple con sus leyes y garantiza que todos los terroristas respondan ante la justicia, Estados Unidos continúa permitiendo que desde su territorio se organicen y financien actos violentos y terroristas contra Cuba, y que disfruten de impunidad los autores intelectuales y perpetradores del terrorismo. Varios de estos individuos, han vivido libres y sin castigo en Miami durante décadas. Incluso, algunos han fallecido sin ser juzgados, como son los casos de Luis Posada Carriles y Orlando Bosch.

El gobierno de Cuba reitera su compromiso con la lucha contra el terrorismo, el respeto a los derechos humanos y la necesidad de que la comunidad internacional exija responsabilidades a quienes promueven estos hechos.