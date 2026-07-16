Empresa holguinera apoya servicios vitales de transporte

Holguín, 16 jul (ACN) La forma de gestión privada Frenas Conmigo colabora en la reparación de medios de transporte que prestan servicios esenciales a la comunidad, entre ellos ambulancias y carrozas fúnebres, como expresión de su compromiso social con el territorio.

Álvaro Grass González, titular y fundador de la empresa, informó a la ACN que la entidad, especializada en el mantenimiento de partes, piezas y agregados automotores, prioriza la atención a vehículos de vital importancia para la comunidad, en particular la recuperación de bandas de freno y discos de embrague, pese a limitaciones de recursos y energía.

Hasta el momento la sociedad mercantil atiende más de 10 carrozas fúnebres, labor a la que da continuidad mediante el seguimiento sistemático de su estado, con el objetivo de garantizar la estabilidad de su funcionamiento y asumir nuevas averías que comprometan esa sensible prestación, explicó.

En la actualidad, mantiene convenios con entidades estatales dirigidos a la mejora del parque móvil, entre ellas las unidad empresariales de base Transcontenedores Holguín, la de Ómnibus Nacionales y la Empresa Provincial de Transporte.

Con vistas a sostener su crecimiento, el colectivo impulsa encadenamientos productivos con diversas instituciones, entre ellas la forma de gestión Autopartes de La Habana, que suministra componentes como bandas de rodamiento, filtros y puntas de eje, agregó Grass González.

Resaltó además que, en el marco de su responsabilidad social, la entidad también participó, junto a otros actores económicos, en la remodelación de la sala de oncología del Hospital General Vladímir Ilich Lenin con motivo de su aniversario 60, y en el cambio de matriz energética en comunidades de difícil acceso mediante la instalación de paneles solares.

Frenas Conmigo, fundada en 2022, se consolidó como referente en el servicio de sistemas de frenos dirigido a una amplia gama de vehículos, autos ligeros, camiones, paneles y jeeps, con más de 300 contratos en los sectores estatal y privado.