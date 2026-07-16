Exhibiciones y espacios teóricos animan el Cine Pobre de Gibara

Holguín, 16 jul (ACN) La vigésima edición del Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara vive hoy su tercera jornada con una programación que combina proyecciones de diversos géneros, espacios teóricos y presentaciones artísticas en varios escenarios de la villa costera.

La jornada de este jueves estará protagonizada por un amplio programa de exhibiciones que incluirá los largometrajes de ficción Un techo sin cielo (México), de Diego Hernández, y Fátima feminista (India), de Fasil Muhammed, junto al clásico restaurado Ayer, hoy y mañana (Italia, 1963), de Vittorio De Sica, que podrán disfrutarse al aire libre en la Casa de la Cultura y el Parque Calixto García.

La programación matutina incluirá un bloque de cortometrajes documentales en el Museo Municipal, con títulos como Nommal (Estados Unidos-Cuba-Chile), En nombre del amor (Cuba-Brasil-Uruguay), El color del sonido (Chile-Venezuela), Chelis (México), Sunday (Italia), Tiempo detenido (Cuba), Rosita (Perú), Cosa de favela (Brasil), Abandono (Cuba) y Padilla (Cuba), que reflejarán la diversidad temática y geográfica del evento.

La variedad de procedencias, que abarca desde Asia Central hasta el Caribe, reafirma el espíritu alternativo y universal del certamen creado por el cineasta cubano Humberto Solás, con la novedad en esta edición de la incorporación del cine de Kirguistán.

Durante la jornada se desarrollarán importantes espacios teóricos, con la charla Memoria de Solás: dos proyectos en marcha, a cargo de Agapito Martínez y Lorena Massip, en el lobby del cine Jibá, donde más tarde tendrá lugar el panel Factoría del Cine Pobre, retos y resultados del camino recorrido, moderado por Osmany Sánchez Arañó.

Las artes plásticas ocuparán un espacio relevante en el programa con la inauguración de la exposición de artistas de Holguín en el Hotel Ordoño, mientras que la Casa de la Cultura acogerá en la tarde la presentación de la compañía Codanza.

La música tomará el relevo a partir de la tarde en la Terraza del Hotel Ordoño, con el concierto de los trovadores Edelis Loyola, Camilo de la Peña y Fernando y Edelis Cabreja; en la Plaza Da Silva se presentará la agrupación Fuera de Serie, y el Hotel El Faro será escenario de una descarga de jazz con Elio y su proyecto Aritmia Quintet, seguida de una sesión de DJs.

El Festival Internacional de Cine Pobre de Gibara, que sesiona del 14 al 18 de julio, reúne en su vigésima edición cerca de una veintena de países y mantendrá su esencia como plataforma orientada a la creatividad y a las producciones de bajo presupuesto.