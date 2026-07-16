Convocan en Gibara a venidera Fiesta de la Cultura Iberoamericana

Gibara, Holguín, 16 jul (ACN) En el programa de actividades de la segunda jornada del Festival Internacional del Cine Pobre de Gibara se presentó la convocatoria a la edición 32 de la Fiesta de la Cultura Iberoamericana, a desarrollarse en la capital provincial del 24 al 30 de octubre de 2026.

Para Ernesto Ángulo, director de la Casa de Iberoamérica —institución que organiza el evento—, este espacio resulta muy necesario en el debate sobre los conceptos imperantes en la región, sobre todo el papel de las comunidades ancestrales en su devenir histórico desde una mirada contemporánea, tema en el que se detendrán esta vez.

Igualmente abordó la significación que tiene esta institución, creada por indicación de Armando Hart (1930-2017) durante su período como ministro de Cultura, para el estudio de las prácticas culturales de Iberoamérica, y las huellas de la identidad europea —fundamentalmente española en el caso de Cuba— en los antiguos territorios coloniales de ultramar.

Integrantes del comité organizador del evento explicaron los conceptos de la nueva campaña visual, así como el uso de elementos naturales como el sol y el fuego, pues cada uno de ellos aportó a los modos de vida de nuestros antepasados.

Alrededor del fuego, se dijo, se sentaban los integrantes de las comunidades originarias, y el sol siempre ha representado la luz y la vitalidad de las jornadas; de ahí que ambos representen elementos simbólicos y de amplio alcance para configurar la imagen identificativa de esta edición 32 del evento.

Comentaron, también, detalles de la programación cultural, la cual incluirá actividades académicas, literarias, visuales, escénicas y audiovisuales para la promoción de artistas, agrupaciones y compañías.

La Fiesta de la Cultura Iberoamericana es considerado uno de los certámenes más reconocidos en el ámbito cultural de la ciudad de Holguín y cuenta con una amplia historia en la tradición de esta urbe.