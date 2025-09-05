Aporta Copextel Holguín a ejecución de parque solar La Caridad

Holguín, 5 sep (ACN) La ejecución del parque solar La Caridad, ubicado en el poblado de Potrerillo, en el municipio de Rafael Freyre, en la provincia de Holguín, avanza con la participación de la filial de la Empresa Copextel como parte de los programas para el cambio de la matriz energética del país.

La granja solar, con una capacidad de 21.8 Megavatios (MW), mantiene la fecha de finalización planificada tras culminar acciones como la extensión de la línea de salida, el montaje de mesas y paneles, y la entrega de los siete inversores con que cuenta.

Dentro de las labores realizadas por brigadas especializadas figura la instalación del cableado desde los paneles hasta las cajas concentradoras de los inversores, explicó a la Agencia Cubana de Noticias George Aguilera Proenza, jefe del grupo Proyecto de la entidad.

Con la participación en la construcción de centrales como Yuraguanal, la primera de su tipo en la provincia; Corúa cinco, en Mayarí, y Providencia, ubicado en las cercanías del Aeropuerto Internacional Frank País en el municipio cabecera, consolidan su experiencia en el área, añadió.

Además, señaló que contribuyeron en la materialización del parque alrededor de 400 trabajadores de las empresas Constructora de Obras de Arquitectura (Acimut), de la Eléctrica y de Servicios de Telecomunicaciones, entre otras.

Este emplazamiento forma parte del programa en Holguín encaminado a aportar 109 MW al cierre de 2025 con la apertura de cinco granjas fotovoltaicas similares.

Gracias a un donativo de la República Popular China, se desarrolla otro proyecto que permitirá generar 120 MW en el país, de los cuales la oriental provincia contará inicialmente con 40, distribuidos en seis emplazamientos de cinco y uno de 10 MW.

Con el objetivo de reducir la dependencia de combustibles fósiles mediante la sustitución por recursos energéticos renovables, la filial de Copextel diseña sistemas fotovoltaicos de inyección a la red y de respaldo para diversas empresas del territorio.