Empresa Turquino de Holguín amplía canales para el comercio

Holguín, 27 may (ACN) La Empresa de Conservas de Vegetales Turquino, de Holguín, apuesta por ampliar sus canales de ingreso mediante la inserción en plataformas digitales y la venta en divisas, con el objetivo de sostener sus producciones destinadas al mercado en moneda nacional.

Yolaine González Verdecia, directora Técnica, de Desarrollo y de Calidad, explicó a la ACN que la entidad implementó un plan de autofinanciamiento orientado a la sostenibilidad financiera, con la incursión en el comercio digital y en divisas, lo cual contribuirá al desarrollo de inversiones y la expansión de ofertas a la población.

Dedicada al procesamiento de frutas y vegetales y a la elaboración de sus derivados, la fábrica sumó a sus rubros, a través de la plataforma en línea Alimentos Cuba operada por la Empresa Cárnica Tradisa, la venta de tomate frito y puré de tomate en formato de bolsa doypack, además de pasta de guayaba y mayonesa en frascos de un litro, lo que garantiza la inocuidad del contenido.

González Verdecia señaló que, además de la presencia digital, el centro comenzó a expandirse hacia el mercado físico con el fin de captar moneda extranjera mediante la firma de contratos con tiendas de la Cadena TRD Caribe.

Entre las proyecciones inmediatas figura la comercialización de comino molido y en grano en formatos de 100 gramos, además de presentaciones mayores de puré y tomate frito en latas de tres kilogramos, lo que permitirá ampliar la presencia en distintos segmentos del mercado.

La directiva agregó que, para sostener el suministro en el tiempo, resulta clave la estabilidad en los encadenamientos productivos y el aseguramiento de insumos, y que el principal obstáculo es la disponibilidad de envases y etiquetas.

Con el fin de mitigar esa situación, la planta estableció lazos con diversos actores económicos del territorio dirigidos a la compra de materias primas y recursos, con la mipyme Productos del Valle y la minindustria La Negra como principales socios, acotó.

Fundada hace más de 70 años en la provincia de Holguín, la Empresa Turquino tiene dentro de sus elaboraciones semielaborados de frutas, salsas, especias, condimentos, jaleas y compotas, destacadas por la marca Taoro.