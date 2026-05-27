Sesionará taller de Historia de la Revolución por centenario de Fidel

La Habana, 27 may (ACN) Un Taller sobre Historia de la Revolución Cubana comienza mañana dos días sesiones en la Casa de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA Cultural), dedicado por entero al Comandante en Jefe Fidel Castro en el año de su centenario en agosto próximo.

“El PCC tiene que ser el Partido de la oposición a la obra de la Revolución”, es el título de la primera conferencia del evento, que será dictada por el doctor Luis Suárez Salazar y, tras el debate, entrará en acción un panel que incluye la lucha insurreccional

De acuerdo con su programa científico, al que tuvo acceso la Agencia Cubana de Noticias, le siguen temas relacionados con el rol de la mujer cubana y en la propaganda revolucionaria durante los años 1952-1958, y la Primera Ley de Reforma Agraria a través de la prensa mexicana y nacional.

Continúan con El registro visual del Ejército Rebelde (enero-octubre), El estado del tiempo en Cuba el 28 de octubre de 1959. Factores meteorológicos y astronómicos, y sus posibles implicaciones en la desaparición de Camilo Cienfuegos.

Fidel y los maestros voluntarios, Revolución cubana y agresiones imperialistas, Maniobras del imperialismo yanqui y del gobierno cubano para impedir el triunfo revolucionario, Necesidad de una cultura histórica en la hostilidad estadounidense contra Cuba y el Bandidismo y la Operación Mangosta.

Además, los primeros intentos para destruir la Revolución, Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, desde su fundación, a los planes de la CIA contra la Revolución Cubana, historia local, y la figura del periodista reglan Desiderio gotario (1888-1965) y su legado desde la afrodescendencia en el arte, la cultura y la educación cubanas.

Para el viernes, en su segundo y último día, prevé la conferencia La política económica y social de Cuba (1959-2024) por el doctor Ramón Pérez Cabrera y en deliberaciones de panelistas la Revolución cubana, internacionalismo y relaciones internacionales, Acerca de algunas ideas de Fidel Castro Ruz en la creación de la política exterior y la diplomacia revolucionaria, entre otros asuntos de sumo interés.

El Taller sobre Historia de la Revolución Cubana es una de las iniciativas, en conmemoración de los cien años de Fidel, de la filial provincial de La Habana de la Unión de Historiadores de Cuba, bajo la dirección hace nueve años de la profesora, investigadora y periodista Alicia Conde Rodríguez.