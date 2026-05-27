Inauguran exposición sobre figuras de la historia de América Latina

La Habana, 27 may (ACN) La Galería Pierre Bernet, del Centro Cultural CubaPoesía fue sede este martes de la inauguración de la exposición "Hasta la victoria", de la artista venezolana Kris González; muestra que sirvió de preámbulo a la edición 32 del Festival Internacional de Poesía de La Habana.

"Hasta la victoria" reúne óleos y acrílicos que evocan a figuras emblemáticas de los procesos independentistas del siglo XX en América y África, en un diálogo visual que también rinde homenaje al centenario de Fidel Castro (1926-2016), a quien está dedicado este festival.

Pintar a Fidel no fue un ejercicio estético sino un acto de amor y de memoria. Un acto de compromiso con la vida. Porque Fidel no pertenece solo a Cuba, escribió la artista en las palabras del catálogo.

La exposición incluye, igualmente, al llamado Apóstol de la independencia cubana, José Martí Pérez (1853-1895); así como al guerrillero Ernesto Guevara de la Serna, Che (1928-1967), y a Hugo Rafael Chávez Frías (1954-2013); sin olvidar a otros líderes latinoamericanistas como el nicaragüense Augusto César Sandino (1895-1934) y otras figuras que formaron parte de los procesos de liberación en el continente.

Durante la inauguración de "Hasta la victoria" el poeta Karel Leyva expresó el interés de la creadora en acercar estas piezas al público cubano en el contexto del Festival; y también mencionó su constante apoyo a las lecturas poéticas y la voluntad para, desde ese modo de expresión, llegar a la historia, a los públicos y los lectores.

Kris González, además de su quehacer como pintora, es poeta y ha concebido exposiciones colectivas en Bolivia, Venezuela y Chile, lo que consagra su labor en diálogo permanente entre los versos y las artes visuales.

Por medio de un mensaje dado a conocer en la apertura, González agradeció la invitación y destacó que su pincel fluye sobre el rostro de Fidel, transformando su imagen en amor y pasión por sus ideas y convicciones, en estos momentos aciagos que enfrenta el pueblo cubano.

A la inauguración asistió Alpidio Alonso, ministro de Cultura, junto a escritores y artistas, reunidos en este encuentro que valida la importancia de la poesía como el sublime testimonio de los días.