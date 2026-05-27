Municipios Sostenibles avanza con ajustes en su segundo año

Varadero, 27 may (ACN) El Programa para la Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles en Cuba avanza hacia el segundo año de implementación con ajustes estratégicos que buscan responder a las condiciones actuales sin frenar el proceso, dijo a la Agencia Cubana de Noticias Dariel de León García, su coordinador técnico.

Explicó el Doctor en Ciencias que se aceleran inversiones previstas para fases posteriores con el fin de generar impactos inmediatos en los territorios beneficiarios y fortalecer las capacidades de trabajo de los equipos municipales.

En el ámbito agroalimentario se impulsa la conformación de planes de adquisiciones bajo criterios de sostenibilidad, mientras que en la transición energética se priorizan iniciativas de pequeña escala y rápida ejecución, capaces de ofrecer resultados inmediatos en las comunidades, expuso el experto.

Refirió que paralelamente, continúan acciones como el mapeo de actores de la sociedad civil y de instituciones públicas y privadas, la elaboración de planes de formación para las administraciones locales y estudios de percepción ciudadana orientados a fomentar el consumo responsable.

También se mantienen los trabajos vinculados a enfoques de género y juventudes, así como la conformación del sistema de monitoreo y las gestiones administrativas que garantizan la continuidad del programa, precisó.

Subrayó que los talleres realizados en distintos municipios han permitido afinar el mapeo de las cadenas de valor —frutales, vegetales, ganadería, granos y energía— e involucrar desde el inicio a futuros beneficiarios y actores clave.

Estos espacios fortalecen el diálogo entre coordinadores, expertos y comunidades, bajo la premisa de que la verdadera experticia está en los territorios, significó.

Afirmó que en julio venidero comenzará el segundo año de implementación y en octubre se celebrará un Comité Directivo para rendir cuentas a la Unión Europea y al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

Según varios participantes, Municipios Sostenibles logra consolidar un ambiente de respeto, empatía y colaboración, al convertirse en una “familia”, que apuesta por la autonomía local y la descentralización en la toma de decisiones, acotó. Participan en la iniciativa de Transición Ecológica hacia Municipios Sostenibles: Guanabacoa (La Habana), Martí (Matanzas), Isla de la Juventud, Remedios y Manicaragua (Villa Clara), Cabaiguán, Trinidad y Yaguajay (Sancti Spíritus).

El proyecto es una iniciativa de la Unión Europea y es coordinado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Economía y Planificación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, a través de su Centro de Desarrollo Local y Comunitario (CEDEL).