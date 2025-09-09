Cuba quitó invicto a Dominicana en premundial de béisbol sub-15

La Habana, 9 sep (ACN) La selección cubana doblegó hoy al anfitrión y hasta entonces invicto elenco de República Dominicana por 10-5 y emparejó su balance (2-2) en el torneo premundial de béisbol sub-15.

Con trabajo de cinco entradas, el abridor Marlon Rubalcava aseguró el éxito, con salvamento para Pedro Castillo y poderoso despliegue ofensivo de 14 jits, encabezado por José Muñiz, en tarde perfecta de 4-4, con tres carreras empujadas y dos anotadas.

El triunfo del equipo dirigido por el pinareño Alexander Urquiola devuelve el golpe recibido en la jornada inaugural cuando los locales se impusieron por 9-8 y añade presión al certamen que otorga un solo cupo directo para la Copa del Mundo del año próximo en Italia.

Este martes, en el inicio de la segunda vuelta de la lid cuadrangular, Puerto Rico llegó a tres triunfos y se empató con los dominicanos en la cima de la tabla de posiciones al dejar en el campo a Aruba por 12-11.

Después de ceder ante los locales y luego frente a los boricuas por 2-8, el conjunto de la mayor isla de las Antillas cerró la ronda inicial con éxito ante los arubeños por 8-5.

Este miércoles, penúltima fecha del campeonato caribeño, los focos mediáticos se concentrarán en el juego entre Cuba y Puerto Rico, mientras los anfitriones buscarán aprovechar su cotejo ante el sotanero Aruba, único elenco sin victorias (0-4).

Quien ocupe el segundo puesto en la justa quedará a la espera de dos comodines que serán repartidos entre los subcampeones de los tres torneos regionales organizados por WBSC Américas, el ente rector del béisbol en el continente, que anunció como primer criterio de selección los campeonatos con más participantes y después la ubicación en el ranking mundial.

El primer parámetro pone en una situación incómoda al segundo de este torneo, donde juegan solo cuatro conjuntos, mientras los demás tienen cinco selecciones.

En el certamen de la zona sur ganó Venezuela, escoltado por Colombia, mientras por la región de norte y Centroamérica competirán por el cupo mundialista México, Estados Unidos, Nicaragua, Panamá y Costa Rica.