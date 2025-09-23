Cuba está en semifinales en Panamericano de béisbol femenino

La Habana, 23 sep (ACN) El equipo Cuba de béisbol femenino derrotó hoy 3-1 a Nicaragua en La Guaira y aseguró su pase a las semifinales del Campeonato Panamericano.

El conjunto dirigido por Jorge Luis Pimienta suma ahora dos victorias y solo una derrota, resultado que las coloca entre las aspirantes a las medallas y cerca de conseguir uno de los tres cupos que ofrece el torneo para la próxima Copa del Mundo.

Cuba salió agresiva desde el arranque, con dos anotaciones en el primer inning, una de ellas gracias a un toque de bola bien calculado de Jessica Herrera que aprovechó la velocidad de su compañera en tercera.

En el tercer capítulo, Libia Elvira Duarte disparó un doble y terminó anotando por un tiro errado de la receptora rival, ampliando la ventaja en el Estadio Forum La Guaira.

La lanzadora Luz Mery Ramos se llevó el triunfo con un trabajo sólido durante los siete actos que duró el desafío, mientras Ximena Monrroy cargó con la derrota al permitir las tres carreras en cuatro entradas.

Las cubanas cerrarán mañana la fase de grupos frente a México, otro de los invictos junto a Venezuela, verdugo de las antillanas en el debut. El último boleto a semifinales saldrá del duelo entre Nicaragua y Argentina.