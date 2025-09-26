Presidente cubano visita objetivos económicos en Mayabeque

ACN | Foto tomada del perfil en X de la Presidencia

La Habana, 26 sep (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, llegó hoy a Mayabeque, como parte de los recorridos que realiza a los territorios para visitar objetivos económicos y sociales.

Según informó la Presidencia en X, acompañado por Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, el mandatario inició su agenda de trabajo por la finca La Asunción, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios "Nelson Fernández".

El jefe de Estado conoció que en esta base productiva radica el campesino Rolando Muñoz Casa, quien desde 1997 se convirtió en productor agricola, al frente de un colectivo que actualmente integran ocho trabajadores.

Conoció el Presidente que la finca dispone de 24 hectáreas de tierra que ahora dedican a los cultivos varios, y donde se destacan unas cinco mil plantas de frutabomba, con un rendimiento de 400 toneladas por hectárea.

El destino de las producciones, resultado del trabajo colectivo, es el consumo social del municipio y la empresa Frutas Selectas, por ejemplo, en San José de Las Lajas se comercializa en varios puntos de venta, se le explicó al mandatario.

Díaz-Canel constató la calidad de las plantaciones de frutabomba, que son favorecidas también por manejos de técnicas agroecológicas.