Cuba denuncia discriminación en trámites para el Clásico Mundial

La Habana, 5 sep (ACN) La Federación Cubana de Béisbol y Softbol (FCBS) informó hoy en una nota de protesta que, a diferencia del resto de los clasificados, no ha sido oficialmente convocada por MLB para entregar las nóminas preliminares de 50 jugadores con miras al VI Clásico Mundial.

Este trámite debió efectuarse el pasado lunes, primero de septiembre, pero “los organizadores del evento han manifestado que, pese a solicitarla con suficiente tiempo de antelación, no tienen la aprobación del Gobierno de EE.UU. que posibilita la participación de Cuba”.

La nota de la FCBS denuncia la aplicación de una política discriminatoria contra los peloteros cubanos y reitera que las regulaciones de Estados Unidos que impiden la asistencia de nuestros atletas en dicho evento son contrarias al espíritu deportivo.

“Todo el proceso se ha caracterizado por una dilación injustificada que genera incertidumbres y afecta el proceso técnico de conformación de nuestra nómina”, enfatiza el texto.

El ente rector del béisbol en la isla ratifica que “nuestro país ha sido víctima de un trato injusto, desigual y políticamente motivado, lo cual es incompatible con los principios de respeto, equidad y transparencia que deben regir cualquier competencia internacional”.

La comunicación deja claro que Cuba no pide privilegios. “Los peloteros cubanos ganaron, en el terreno, su derecho a participar en el VI Clásico Mundial de Beisbol. Nuestra historia deportiva, marcada por hazañas olímpicas, campeonatos mundiales y una cantera de atletas admirada globalmente nos otorga legitimidad competitiva”.

“El talento, la pasión y el compromiso de Cuba con el deporte no se doblegarán ante maniobras burocráticas, ni exclusiones políticas”, subraya el texto de la FCBS, que concluye con una posición de principios: seguiremos defendiendo el derecho de nuestros atletas a representar a Cuba en igualdad de condiciones.