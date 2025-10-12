Bronce mundial de parapesas para cubana Leidy

La Habana, 12 oct (ACN) La parapesista cubana Leidy Rodríguez conquistó medalla de bronce en la división de 50 kilogramos (kg) para féminas en la categoría élite del campeonato mundial, que tiene lugar en El Cairo, Egipto.

Según la edición digital de JIT, Leidy, de la oriental provincia de Granma, logró tres intentos válidos sobre 92, 94 y 96 kg, en la continuación del certamen para una sumatoria de 282, suficiente para escalar el tercer lugar del estrado.

Rodríguez, además, aumentó tres kilos a su marca personal en totales y ocupó el puesto 12 entre las que completaron los mejores alzamientos.

En ese apartado, la campeona paralímpica venezolana Clara Fuentes conquistó la medalla de oro, con 121 kg.

Las preseas de plata y bronce quedaron en poder de las nigerianas Esther Nworgu (120 kg) y Rukayat Ajiboye (116 kg), respectivamente.

Fariza Tolzhan, de Kazajistán, con 285 kilos, se alzó con el título en la sumatoria.

La participación cubana en la justa mundialista proseguirá con el equipo masculino, integrado por Jesús Cuevas (72 kg), Pablo Ramírez (54 kg) y Enmanuel González (49 kg).

Los cubanos también intervendrán en las pruebas por equipos para damas y caballeros, así como en el evento mixto.

A la lid del orbe con asiento en la capital egipcia asisten 537 deportistas (311 hombres y 226 mujeres) de unas 70 naciones.

JIT agrega que todos los campeones de los pasados Juegos Paralímpicos de París 2024, están presentes en el certamen global.

El país anfitrión posee la delegación más numeroso del torneo con 33 parapesistas, seguido de Brasil (25) y China (23).

Según el programa competitivo divulgado por los organizadores, hasta el 18 de octubre se disputarán tres categorías por jornada, excepto el 17, que se competirá en dos.