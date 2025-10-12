Celebraron en Camagüey Día del trabajador del sector azucarero (+Fotos)

Camagüey, 12 oct (ACN) Convencidos de que los cañaverales y el trapiche representan identidad, cultura y tradición en Cuba, los camagüeyanos celebraron hoy el acto provincial por el Día del trabajador del sector azucarero.

La Empresa Agroindustrial Siboney reunió una representación del gremio para laurear a los hombres y mujeres que dedican su vida a una tarea tan noble y necesaria para el desarrollo económico.

Yosvany Chávez Lima, secretario general del Buró Provincial Azucarero, aseguró que es fundamental recordar el ejemplo del Comandante en Jefe Fidel Castro quien siempre compartió con el humilde, operaba una combinada, cortaba caña hombro con hombro y demostró un especial cariño por los trabajadores del sector.

Es preciso resaltar, las proezas cotidianas donde los principales protagonistas son los trabajadores de este gremio, muestra de ello es esta empresa que luego de un año de inactividad en su industria realizó una eficiente campaña para la producción de meladura, sobrecumple con sus unidades productivas el plan de siembra de caña y asumió la altísima responsabilidad de reparar el central en 60 días, pues desde este sitio comenzará la zafra azucarera camagüeyana 2025-2026, enfatizó Chávez.

En el encuentro se otorgó la Distinción Jesús Suárez Gayol a 16 trabajadores en representación de los 117 laureados de la provincia.

Una de ellas fue la trabajadora de la UBPC La Araucana, Daniela Leyva quien dijo a la Agencia Cubana de Noticias, que esta medalla es un reconocimiento a los más de 35 años de trabajo consagrado y que seguirá laborando porque siente orgullo y compromiso.

En esta ocasión y por sus relevantes resultados, la Condición de Colectivo Vanguardia Nacional fue entregada a la Sucursal Azumat Camagüey, la Agencia de Producciones Agropecuarias, la Empresa de Servicios EsAzúcar, el Taller Especializado de Azutecnia y la Unidad Básica de Producción Cooperativa El Entronque.

Cada zafra y cada desvelo de los cañeros demuestran la entrega en el cumplimiento de las tareas, seguros de que el camino no es fácil, pero tienen consagración e irán a la próxima contienda bajo el pito de las locomotoras y el humo de la torre.