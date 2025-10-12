Dan a conocer ganadores de Concurso de Creación de Eyeife 2025

La Habana, 12 oct (ACN) La novena edición del Festival Internacional de Música Electrónica Eyeife celebra la innovación sonora y la diáspora cultural al dar a conocer los ganadores de su Concurso de Creación 2025.

Según nota difundida por sus organizadores, ese espacio promueve la fusión de la música electrónica con elementos de la música cubana, reafirmando su compromiso con la exploración de nuevas narrativas desde la identidad cubana y la integración de talentos dentro y fuera de la Isla.

Tras una convocatoria dirigida a artistas cubanos menores de 35 años, se recepcionaron obras de Dj cubanos radicados en todo el mundo; y el jurado estuvo compuesto por figuras experimentadas de la escena musical contemporánea, entre ellos Wilma Alba Cal, Dj Reitt, Enmanuel Blanco y Mauricio Abad.

El Primer Premio fue otorgado a Dj Afronamy, de 26 años y residente en Santiago de Cuba, por su tema "Igbese"; el Segundo Premio se lo adjudicó la composición "Agüemale", de Dannid, de 31 años, residente en La Habana; mientras el Tercer Premio lo mereció la obra "Biblioteca", del proyecto Arank, conformado por Mazarick y Kevin Dberrio, radicados en La Habana.

Igualmente, el jurado decidió otorgar tres Menciones Especiales: la primera para Yongolailan, de 33 años y residente en Nueva York, Estados Unidos, por su tema "The flood"; la segunda a Willy Mane, de 25 años, residente en La Habana por su remix de la obra "Bacalao con Pan"; y la tercera mención fue asiganda a Reggis, de 20 años, residente en La Habana, por su tema "Ashé".

Los premiados recibirán gratificaciones en metálico, inclusión en el line-up del Festival Internacional Eyeife 2025 y una difusión especial de sus temas en las plataformas del festival.

Finaliza la información compartida por los organizadores del Festival, felicitando a todos los participantes, y especialmente a los ganadores, cuya obra ejemplifica ese llamado a la creación sin fronteras; además de significar que parte de este talento brillará en la novena edición, a celebrarse en el próximo mes de diciembre.