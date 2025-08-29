La Habana, 29 de agosto (ACN) El célebre cantautor Silvio Rodríguez fue la figura central del episodio culminante de la serie documental "Ruta ADN Cuba", cuya premiere tuvo lugar este jueves en el capitalino cine Charles Chaplin, como parte de la extensa programación del 9º Festival de Cine de Verano.

La producción, que amalgama un enfoque científico y social, está dirigida por Alejandro Gil y se fundamenta en las investigaciones desarrolladas por la Dra. Beatriz Marcheco, quien encabeza el Centro Nacional de Genética Médica.

Compuesta por seis capítulos, la serie desvela un innovador estudio sobre la herencia genética cubana, adentrándose en el linaje de prominentes personalidades de la esfera pública nacional.

Entre los rostros abordados en los distintos episodios —seis— figuran el actor Osvaldo Doimeadiós, la legendaria voleibolista Mireya Luis, la investigadora Zuleica Romay, el creador visual Roberto Diago y el antropólogo Nelson Aboy.

Durante la presentación, Gil manifestó su agradecimiento a la Dra. Marcheco, quien, además de su labor investigativa, condujo la serie, destacando sus habilidades comunicativas y la profunda conexión que estableció con los entrevistados; asimismo, felicitó al equipo de realización y a las diversas entidades vinculadas al proyecto.

El acto se erigió como el marco perfecto para que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) pusiera en valor la dedicación y el talento de los diversos profesionales involucrados en la concepción y materialización de esta producción televisiva.

Por su parte, Silvio, notable poeta y fundador del Movimiento de la Nueva Trova, sentenció: "Solo espero que esta obra sirva para algo".

Y no solo sirve, sino que ofrece una perspectiva inédita sobre la composición genética y ancestralidad del autor de "Unicornio Azul" y "La Era"; también subraya la importancia del autoconocimiento y la diversidad cultural que forja la identidad individual, familiar y nacional en sentido general.

Con la participación de figuras tan significativas en el panorama científico, social y cultural, como Silvio Rodríguez, "Ruta ADN Cuba" promete estimular una reflexión profunda sobre la historia y la herencia que corre por las venas de todos habitantes de la Mayor de las Antillas.