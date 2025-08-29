Quinta jornada del Varadero Josone, también para disfrutar

Varadero, 29 ago (ACN) La quinta jornada del Festival Varadero Josone: Rumba, Jazz & Son convocará hoy a seis conciertos, el mayor número de presentaciones hasta ahora en el evento que promete alta energía y fusión de voces nacionales y foráneas para disfrutar de la música en esta ciudad balneario.

Según información publicada en la página oficial del festival en Facebook, se presentarán Adriano DJ, Roberto Fonseca y La Gran Diversión, Raúl Paz, Formell y Los Van Van, y Wampi, de la nación anfitriona, estará además Big Lois de España; una muestra que reafirma la variedad de estilos en un mismo escenario y que enriquece la programación prevista hasta el domingo venidero.

De acuerdo con ese perfil en la red social, Adriano DJ, cuyo nombre es Adriano Marín Quesada, es fundador del proyecto Havanean2 y creador del espectáculo TOP TEN que reúne a figuras de la música urbana, entre ellas Jacob Forever, Gente de Zona, la Srta. Dayana y el Chacal, con actuaciones previas en México, Estados Unidos y República Dominicana.

El perfil precisa además que Formell y Los Van Van, legendaria orquesta fundada por Juan Formell en 1969, revolucionó la música cubana con el “Songo”, un estilo que mezcla son, jazz, rock y funk, legado que bajo la dirección de Samuel Formell continúa con vitalidad, premios internacionales y un Grammy Latino que respalda su trayectoria.

Sobre Raúl Paz, el festival recuerda en su página que se trata de una voz reconocida de la canción cubana contemporánea con 14 producciones discográficas, múltiples colaboraciones y distinciones internacionales, entre ellas el título de Caballero de la Orden Nacional del Mérito en Francia, además de su nombramiento como Embajador de Buena Voluntad de UNICEF.

Respecto al invitado extranjero, el perfil oficial destaca a Big Lois, artista español que fusiona flamenco con reguetón, salsa y trap, quien acumula millones de reproducciones en plataformas digitales, discos de oro y de platino, y que regresa con una nueva gira internacional para consolidar su proyección como uno de los exponentes más innovadores de la música urbana.

De acuerdo con la página Cultura Matancera también en Facebook, se informó sobre la salida de ómnibus hacia el parque Josone desde varios municipios, mientras que en la ciudad de Matanzas el servicio comenzará a las 7:00 pm con salidas desde los parques René Fraga, de la Libertad, Peñas Altas, Maceo y la plaza Goicuría.