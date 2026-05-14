 Intelectuales en Holguín defienden antimperialismo de José Martí

Holguín, 14 may (ACN) La conferencia "José Martí entre el reformismo y el anexionismo", a cargo del Doctor en Ciencias Alexander Abreu Pupo, defendió la firme postura antimperialista del Apóstol de la independencia cubana como uno de los rasgos forjadores de su carácter, presente hasta su caída en combate, el 19 de mayo de 1895.

El encuentro tuvo lugar este miércoles en la Biblioteca Provincial Alex Urquiola como parte de la cuarta edición de la Jornada del Cariño Martí en los holguineros, que hasta el próximo martes 19 de mayo reúne a investigadores, especialistas y estudiantes para debatir e intercambiar sobre el legado martiano.

Abreu Pupo inauguró la conferencia evocando a Martí (1853-1895) desde las palabras de otros próceres, al citar los escritos de Máximo Gómez, quien se refirió al Apóstol como uno de los grandes independentistas de la mayor de las Antillas.

El también historiador y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín analizó el enfrentamiento de Martí a los proyectos políticos de la época, donde no titubeó entre el reformismo ni el anexionismo, sino que defendió la patria independiente de España, propia de los cubanos y ajena a la anexión a Estados Unidos.

Destacó la carta del Héroe Nacional de Cuba a Máximo Gómez en julio de 1882, donde expuso los valores que debía tener una revolución, desde la seriedad y la imponencia hasta la participación de hombres honrados, y advirtió, sobre todas las cosas, del peligro anexionista y de la necesidad de un partido para detenerlo.

Abreu Pupo apuntó que es imprescindible tener presente la posición del Maestro en tiempos actuales y, pese a escenarios complejos, defendió el pensamiento martiano ante narrativas que circulan en redes sociales y discursos que acomodan su ideario en posturas tibias, tergiversando su legado.

La conferencia forma parte del programa teórico de la Jornada, que hasta el día 15 tendrá a la Biblioteca como principal escenario de paneles y debates que sitúan el pensamiento martiano en un contexto actual, presentándolo a las nuevas generaciones desde la ciencia, la sociedad y las artes.

Entre otros momentos del evento se debatieron temas relacionados al valor educativo de las cartas a María Mantilla, la huella de Martí en Fidel Castro, así como la relación antimperialista entre ambos, aspectos vinculados a la dedicatoria de la edición al centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

La cuarta Jornada del Cariño está auspiciada por la Sociedad Cultural José Martí, la Unión de Historiadores, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y, por primera vez, se involucra con el Centro Provincial de Cine de Holguín en ocasión de los 100 años de fundada la primera sala de proyecciones en la ciudad de los parques.