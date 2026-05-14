Termoeléctrica Guiteras en enfriamiento para evaluar avería en caldera

Matanzas, 14 may (ACN) En proceso de enfriamiento tras la salida del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) desde la 4:58 de la madrugada de hoy, se encuentra la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras para posteriormente evaluar la avería en caldera motivo de la parada.

Román Pérez Castañeda, director general de la planta, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que tras el enfriamiento se procederá a la inspección para localizar el fallo, definir cómo corregir, reparar, y luego realizar las pruebas pertinentes.

Comentó el directivo que se estima un tiempo superior a las 30 horas para el enfriamiento, y la reparación dependerá de la complejidad de la avería.

La CTE Antonio Guiteras arribó el 19 de marzo último a los 38 años de fundada, conectada con la impronta visionaria del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, Líder Histórico de la Revolución Cubana, y se le considera punta de lanza en la generación térmica en la mayor de Las Antillas.

Hace más de una década la entidad francesa que diseñó, construyó y montó la planta fue adquirida por una transnacional norteamericana, y ello complejizó mucho más las gestiones y la adquisición de partes y piezas para mantenimiento y reparaciones a consecuencia de la injusta política prevaleciente de bloqueo de los Estados Unidos a Cuba.

A veces no lo mencionamos porque ya es algo cotidiano, pero tenemos muchas muestras de cómo impacta el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos en la industria eléctrica, pero es un compromiso permanente del colectivo buscar variantes, y trabajar con calidad y la mayor agilidad posible -aseveró Pérez Castañeda-, nosotros también somos parte de este pueblo.