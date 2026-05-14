Restablecen en Ciego de Ávila conexión con red eléctrica nacional

Ciego de Ávila, 14 may (ACN) Tras la desconexión parcial del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) ocurrido a las 6:09 am de hoy desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo ya fue posible en este central territorio enlazarse nuevamente a la red del país desde las 8:16 am, previa generación con islas de la generación distribuida.

Desde el Despacho Provincial de Cargas informaron que, una vez ocurrida esta caída parcial, se trabajó sin descanso en la creación de microsistemas con los grupos electrógenos desde los emplazamientos de Chambas, Morón y Ciego Norte, seguidamente reforzado por los parques fotovoltaicos.

En ese primer momento, como es el protocolo establecido, se priorizó el servicio a centros vitales como hospitales, bombeos de agua potable y combinados lácteos, así como a los clientes enclavados en esas líneas.

Por la gran importancia y vitalidad se llevó primeramente el fluido eléctrico al Hospital Provincial General Docente Antonio Luaces Iraola, ubicado en la cabecera provincial y conectado a través del Circuito 3.

Al momento de la redacción de esta nota ya fue posible conectar a la provincia avileña al SEN e incluso a las 10:44 am se enlazó hasta la provincia de Holguín.

Añaden desde el Despacho Provincial de Cargas que hasta tanto no esté fortalecido el SEN es imposible restablecer el servicio a la totalidad de los circuitos, pues resulta un proceso complejo e inestable hasta que se consiga la sincronización de las unidades generadoras desconectadas de forma paulatina.

La presente desconexión parcial viene precedida por varias jornadas de extensos apagones, que en algunos lugares del territorio nacional superan las 20 y 24 horas consecutivas, ocasionados por la carencia de combustibles para la generación distribuida y las roturas y mantenimientos a las principales unidades termoeléctricas cubanas.

Para hoy jueves la Unión Eléctrica de Cuba pronostica un déficit de dos mil 204 megawatts (MW) durante el horario pico nocturno y solo una disponibilidad de 976 MW, cifras similares a días previos en que además aumentó la demanda por la elevación de las temperaturas.

El SEN actualmente es encuentra en una crisis provocada en grandísima medida por el reforzamiento del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos y las órdenes ejecutivas de enero y mayo de 2026 contra Cuba, que pretenden establecer un estrangulamiento energético al pueblo de la mayor de las Antillas.