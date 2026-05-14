Ante Martí, Matanzas reafirma su compromiso con la Patria

Matanzas, 14 may (ACN) Ante la imagen del Apóstol José Martí y convencidos del poder de la unidad nacional, hoy el pueblo de Matanzas, representado por trabajadores y estudiantes, reafirmó el respaldo a su soberanía, rubricado a partir del movimiento popular Mi Firma Por La Patria.

En el acto de entrega oficial de los registros, en el entorno del Parque de la Libertad, Mario Sabines Lorenzo, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Matanzas, y Marieta Poey Zamora, gobernadora del territorio, recibieron los documentos que recogen la participación de los 13 municipios.

Gabriel Torres Rodríguez, en representación de la sociedad civil, expresó que más del 60 por ciento de la población en Matanzas apoyó con su firma el movimiento popular que inició el 19 de abril último.

Cada firma es un sí a la soberanía nacional; lo hicimos, desde los centros de trabajo, desde las universidades, desde los barrios, desde el campo, desde la fábrica, acentuó Torres Rodríguez.

También ponderó: esta marea de firmas es un rechazo inequívoco al bloqueo y una advertencia a quienes pretenden intervenir en nuestros asuntos internos con leyes para estrangular aún más las oportunidades de desarrollo y subsistencia del pueblo cubano.

El compromiso sellado con la intervención de Antonio Víctor González Imbert, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, responde de manera contundente a la nueva nueva orden ejecutiva del presidente de Estados Unidos que recrudece la guerra económica contra Cuba.

Nuestros enemigos buscan forzar un estallido social interno como consecuencia de las carencias materiales que generan las medidas del bloqueo pero este pueblo continúa abriéndose camino dentro de la maleza con el mismo machete que lo hicieron nuestros mambises, concluyó González Imbert.