Danza, música y teatro para festejar la cultura cubana (+Fotos)

Santiago de Cuba, 11 oct (ACN) El céntrico parque Céspedes, de esta ciudad, acogió la gala de inicio de la jornada por la cultura cubana en Santiago de Cuba, cita que cada año convoca a celebrar lo que somos desde el arte, la historia y la memoria.

La velada, realizada este viernes, fue amenizada por el Conjunto Folklórico de Oriente, Ballet Folklórico Cutumba, Compañía Folklórica Kokoyé, actores de Estudio Teatral Macubá y estudiantes de su Unidad Artístico Docente, así como del Instituto Superior de Arte, y declamadores.

Momento especial fue el homenaje a José Pascual Varona, por sus cinco décadas de aporte a las artes escénicas, a la cultura local y nacional y a la formación de las nuevas generaciones de creadores.

De igual forma, reconocieron por sus 25 años de vida artística al coreógrafo y bailarín Yoilan Maceo, quien recientemente fuera nombrado miembro de honor permanente del Consejo Internacional de la Danza de las Naciones Unidas para las Artes y las Ciencias, importante galardón a la invaluable labor y magisterio danzario del también vicepresidente del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

Retretas, conciertos, homenajes, exposiciones fotográficas, presentaciones de libros, de espectáculos danzarios y teatrales, peñas, conversatorios, proyecciones de películas y encuentro de agrupaciones vocales devienen algunas de las principales acciones en los nueve municipios de este territorio, donde laboran los centros, consejos y unidades del sector.

Además, la Uneac santiaguera otorgará el Premio Honorifico “La Palma Real”, lauro que reconoce el quehacer y aporte de personalidades e instituciones a la cultura de la mayor de las Antillas.

El festejo estará dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al 95 del destacado intelectual Armando Hart, y de manera especial en este territorio suroriental a los 35 años de la compañía Ballet Santiago y los 120 del Teatro Martí.