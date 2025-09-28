La Habana, 28 sep (ACN) La música es mi forma de abrazar al público cubano, dijo el reconocido cantante Alain Pérez durante la presentación de su nuevo álbum "Bingo", una producción que celebra la madurez artística del también compositor, productor y arreglista, y su compromiso con las tradiciones musicales del país.

"Gracias", fue la propuesta musical que abrió el tan esperado concierto que tuvo lugar este sábado en el capitalino teatro Karl Marx, donde todos los temas del disco tuvieron gran aceptación en el público.

"Bingo" —el concierto— incluyó la presencia del destacado artista Isaac Delgado, quien lo acompañó en el escenario con uno de los temas, así como Luis Enrique, Tito Nieves y Gilberto Santa Rosa, quienes expresaron de forma virtual cuan agradecidos están de acompañar a Alain Pérez y la Orquesta en este fonograma.

Según Pérez, cantar "Bingo" en estos tiempos tan difíciles, constituye una metáfora y un motor impulsor para seguir adelante con la música cubana y su fusión con otros géneros, que describen lo que somos y nuestra esencia.

El artista por sí solo es una academia musical donde los amantes de la música se contagian con su energía, versatilidad y soltura, cualidades que, además, se dejan ver en cada escenario donde se presenta acaparando toda la atención del público.

Nominado en la categoría Tropical-Contemporáneo de los próximos premios de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación (Latin Grammy), los cuales se entregarán el 13 de noviembre en la ciudad estadounidense de Las Vegas, "Bingo" llegó para demostrar, una vez más, que su autor es uno de los instrumentistas e intérpretes más completos que tiene hoy la mayor de las Antillas.