Convoca Consejo Electoral concurso dedicado a Fidel

La Habana, 28 sep (ACN) Dedicado al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el Consejo Electoral Nacional (CEN) abrió la convocatoria a participar en el Concurso "Fidel, artífice de la Democracia Socialista”.

El organismo señaló que la actividad se encuentra en consonancia con el Programa Conmemorativo por el Centenario del Líder Histórico de la Revolución cubana, cuya vida, obra y pensamiento son inspiración, ejemplo y guía para todos los revolucionarios y, especialmente, para las jóvenes generaciones, presentes y futuras, integrantes todos de la familia electoral cubana.

Apunta la convocatoria que podrán participar todos los interesados residentes en el país sin límite de edad ni profesión, quienes deberán reflejar en sus propuestas literarias el pensamiento e ideas sobre la Democracia Socialista de Fidel.

De esta manera, se admitirán trabajos en cualquiera de los géneros literarios, que deberán enviar con sus datos personales: nombre y apellidos, edad, grado de escolaridad, dirección particular, teléfono y correo electrónico de contar.

Las obras se recepcionarán en los Consejo Electorales Municipales de las 15 provincias del país y el Municipio Especial Isla de la Juventud hasta el 31 de marzo de 2026, para su envío posterior al Consejo Electoral Nacional, que convocará a un jurado de profesionales que evaluará los trabajos y decidirá los premios.

Según la fuente las tres mejores obras serán reconocidas con diploma acreditativo y otros obsequios, que serán entregados el propio 13 de agosto de 2026 durante las actividades conmemorativas por el centenario de “Fidel, artífice de la Democracia Socialista.

El certamen busca ponderar el papel del líder revolucionario como creador y exponente principal del Sistema Electoral Cubano, desde la concepción del diseño de las boletas, sus ideas de cómo ejercer el derecho al voto, el contenido de la ley, y las funciones de las comisiones electorales y de candidatura.

El Comandante en Jefe, propuso cómo seleccionar, nominar y elegir los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular y la dirección de estas, los diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular y los órganos de dirección del Estado.

Desde su práctica revolucionaria, tuvo como principio no mentir jamás, ser transparentes e imparciales en todos los actos, y trabajar con total apego a la Ley Electoral, principios que son pilares para el trabajo del CEN.