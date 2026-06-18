Valida Raúl transformaciones que analizan hoy en sesión del Parlamento

La Habana, 18 jun (ACN) Ante la presencia del 92,3 por ciento de los diputados durante la III Sesión Extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en su X Legislatura, José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, explicó que el General de Ejército y diputado Raúl Castro Ruz —presente por videoconferencia—, fue consultado y está plenamente de acuerdo con las transformaciones propuestas.

Ricardo Guerra manifestó que el compañero Raúl está convencido de que del análisis colectivo, incluso de la discrepancia, siempre emergen las mejores ideas.

El funcionario sostuvo que, en tal sentido, el General de Ejército pidió que su aprobación no limite la participación de los diputados en esta importantísima reunión, en interés de enriquecer su contenido y construir el necesario consenso en este trascendental momento de la historia para acometer las transformaciones propuestas, convencido de que es hoy lo que más conviene y necesita la Revolución.

Transmitió el deseo del fundador de la Revolución cubana de que cada transformación se implemente de forma adecuada y oportuna, con prioridades bien definidas y la participación consciente del pueblo, lo que exige, como ha referido otras veces, actuar con los pies y los oídos pegados a la tierra, para tener en cuenta las opiniones y preocupaciones de la población.