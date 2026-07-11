Unión Eléctrica: microsistemas garantizan los servicios vitales

La Habana, 11 jul (ACN) En cada una de las provincias del país se establecieron microsistemas para garantizar los servicios vitales, informó hoy la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) en reporte de actualización sobre el restablecimiento del sistema electronergético nacional (SEN) tras la caída total de este viernes.

La UNE indicó que en el horario de la madrugada ocurrió un colapso de tensión en el microsistema de la región occidental; los trabajadores eléctricos han trabajado intensamente durante la noche y madrugada para restablecer el servicio lo antes posible, afirmó la entidad en sus redes sociales.

Añadió que la prioridad es volver a incorporar la generación de las unidades de Energás Boca de Jaruco para comenzar el proceso de arranque de las centrales termoeléctricas (CTE) Máximo Gómez, Ernesto Guevara De La Serna, Antonio Guiteras, Carlos Manuel de Céspedes y Diez de Octubre.

Según la publicación, una vez que se logre llegar al oriente del país, se incorporará la generación de las CTE Lidio Ramón Pérez Felton y Antonio Maceo.

La nueva desconexión total del SEN, a las 16:30 horas del viernes, se debió a un fallo registrado a las 15:55 en la línea de 220 kilovoltios de Santa Clara a Sancti Spíritus, lo que provocó la división del sistema electroenergético nacional, la salida de varias unidades térmicas y una oscilación en los parámetros del sistema.