 Mantiene Holguín activos objetivos vitales ante desconexión del SEN

Holguín, 11 jul (ACN) La Empresa Eléctrica Holguín alistó la subestación 220 kV con motores diésel para garantizar el servicio en hospitales y objetivos vitales de la cabecera provincial tras la nueva caída del sistema eléctrico nacional (SEN) ocurrida este viernes.

Rubert Reynaldo González, director general de esa entidad, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que ante la desconexión se encontraban activos los protocolos establecidos con vistas a la operación de un microsistema eléctrico dirigido a proteger los centros hospitalarios y otros objetivos económicos y estratégicos.

El directivo precisó que en esos momentos recibían suministro los hospitales Pediátrico, Militar y Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landíz a través del circuito 12, y el Hospital Lenin, la propia empresa y Etecsa mediante el 20.

A través de sus canales digitales, esa entidad señaló que también recibían energía las zonas que alimentan los sistemas de bombeo y las potabilizadoras vinculadas a las presas Gibara y Güirabo, que abastecen de agua a la cabecera provincial.

La Unión Eléctrica informó hoy en sus redes sociales que en cada una de las provincias del país se establecieron microsistemas con el objetivo de garantizar los servicios vitales.

Según esa publicación, en el horario de la madrugada ocurrió un colapso de tensión en el microsistema de la región occidental, y la prioridad es volver a incorporar la generación de las unidades de Energás Boca de Jaruco con vistas a comenzar el proceso de arranque de las centrales termoeléctricas (CTE) Máximo Gómez, Ernesto Guevara de la Serna, Antonio Guiteras, Carlos Manuel de Céspedes y Diez de Octubre.

Una vez que se logre llegar al oriente del país, se incorporaría la generación de la CTE Lidio Ramón Pérez, de Felton, y la Antonio Maceo, en Santiago de Cuba.