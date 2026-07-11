Termoeléctrica de Nuevitas por fortalecer hoy el SEN con unidad seis 

Camagüey, 11 jul (ACN) La Central Termoeléctrica (CTE) 10 de Octubre, en el municipio camagüeyano de Nuevitas, al nordeste de esta ciudad, tiene la unidad seis en proceso de arranque, tras concluir una reparación en los calentadores de aire regenerativo, y su reincorporación representará un aporte a fortalecer el sistema eléctrico nacional (SEN), luego de la caída total de este viernes.

Desde horas de la madrugada, el personal del turno de operaciones, directivos, técnicos y especialistas se encuentran en la planta enfocados en la puesta en funcionamiento del bloque, la corrección de los diferentes parámetros de la generación, y durante la mañana lograron el arranque de la máquina, que demora alrededor de cuatro horas, si todo se comporta según lo esperado.

Fuerzas de la Empresa de Mantenimiento a Centrales Eléctricas (EMCE), con el apoyo de otras empresas y actores económicos del territorio, vinculados a ese tipo de faenas, intervinieron en las reparaciones que permitieron solucionar una avería en uno de los calentadores de aire regenerativo (CAR) que condujo a la salida de la unidad del SEN hace dos semanas, y ante lo cual la Unión Eléctrica de Cuba decidió acometer el mantenimiento ligero en los dos CAR de la generadora, cuya situación limitaba su eficiencia.

El ingeniero Jorge Luis Maceira Esteva, director general de la CTE, puntualizó vía telefónica a la Agencia Cubana de Noticias que esos trabajos se realizaron de manera favorable; dispusieron de la ayuda de grupos electrógenos para avanzar en las tareas, en medio de las dos recientes caídas del SEN (la penúltima este lunes), y la unidad está en condiciones de volver a operaciones, en un primer momento con 65 megavatios (MW) de carga.

Al unísono, explicó, ejecutarán la reparación de una bomba de circulación averiada, que permitirá, posteriormente, subir la potencia entre 80 y 90 MW.

Considerada una de las máquinas más estables del sistema, la puesta en marcha de la número seis de la CTE 10 de Octubre, aporta a los esfuerzos por restablecer y robustecer el SEN, en medio del elevado déficit de capacidad de generación y las anteriores desconexiones totales.

La planta, ubicada en la ciudad industrial de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, permanecía fuera del sistema, pues en el bloque cinco transcurre un mantenimiento parcial ampliado, que aún demora más de 100 días, teniendo en cuenta la complejidad de las faenas, concentradas principalmente en la turbina y el generador.

El propósito de las fuerzas involucradas en el cronograma es terminar el mantenimiento antes de que finalice el presente año, y poder aumentar la capacidad de generación de la termoeléctrica camagüeyana, el objetivo esencial.