 Egresan nuevos profesionales comprometidos con desarrollo socioeconómico (+Fotos)

Camagüey, 11 jul (ACN) Más de mil 400 nuevos profesionales comprometidos con el desarrollo socioeconómico de la provincia y el país egresaron de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz, primera creada al triunfo de la Revolución cubana.

Este ha sido uno de los cursos más complejos en la historia de la alma mater, sin embargo, aportamos 357 licenciados en Ciencias Pedagógicas que reforzarán la cobertura docente en los 13 municipios, 253 economistas, contadores y licenciados en Turismo que sostendrán la batalla económica y 173 egresados de Cultura Física que promoverán salud y deporte masivo, afirmó Julio César Madera Quintana, rector de esa institución.

Destacan en esta promoción, apuntó, los 212 ingenieros y tecnólogos que contribuirán a la soberanía alimentaria y a la eficiencia energética y los 88 agropecuarios que producirán alimentos mediante el empleo de la ciencia, entre otros profesionales que integran el mapa del saber.

Esta constituye la mejor respuesta de la Universidad de Camagüey ante las directivas firmadas por la administración Trump, las cuales, aseveró, no lograron paralizar la Educación Superior en Cuba.

En la provincia, como en el resto del país, dijo, la casa de altos estudios agramontina se reajustó ante la actual situación y llevó las aulas a los Centros Universitarios Municipales, ubicó estudiantes en entidades, modificó planes de estudio sin rebajar el rigor y convirtió cada consulta, portafolio y encuentro presencial en un acto de resistencia educativa.

Durante el acto de graduación, dedicado al Centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a los 50 años del Ministerio de Educación Superior y su red de instituciones educacionales y al aniversario 73 de los asaltos a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, se distinguieron a los mejores egresados en Docencia, Investigación, Alumno Ayudante, Comunicación, Líder Estudiantil, Deporte, Cultura, Extensión Universitaria, Impacto Social, así como en los cursos Diurno y a Distancia.

En esta ocasión, el joven José Antonio Fernández Ayra, estudiante del Instituto de Marxismo, Historia y Seguridad Nacional, resultó el Vanguardia Integral del curso 2025-2026, por lo que, además del Título de Oro, recibió el Premio al Mérito Científico, y los reconocimientos de la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, la Asociación de Pedagogos de Cuba y de la Unión de Historiadores de Cuba.

Esta graduación, expresó, significa más que un acto académico, es la confirmación de que estamos listos para regresar a la sociedad dispuestos a hacer y servir.

Al despedirnos de esta Universidad, convertida en hogar y escuela, a la vez, agradecemos al claustro por cada jornada de acompañamiento y aprendizaje, pero en especial al personal de apoyo, muchas veces anónimo, y a la familia, por ayudarnos a vencer miedos y obstáculos.

Hoy, agregó Fernández Ayra, comprendemos que el sacrificio y la constancia de estos años han dado sus frutos y corresponde ahora convertir nuestros conocimientos, habilidades y esfuerzos en trinchera para la Patria.

En el acto de graduación también recibieron sus títulos los estudiantes camagüeyanos que concluyeron su formación académica en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas y en la Universidad de Ciencias Informáticas.