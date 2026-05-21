La Habana, 21 may (ACN) La Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) condenó hoy, en los términos más enérgicos, la acusación que realiza el Gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, y ratificó lealtad al líder de la Revolución cubana.

En un comunicado publicado en la página oficial de la organización en Facebook, su Buró Nacional aseguró que las falsas alegaciones que hoy se promueven son intentos desesperados y fraudulentos por provocar una agresión militar en Cuba.

El texto subrayó que el General de Ejército Raúl Castro Ruz, a 95 años de su nacimiento, es ejemplo vivo de hidalguía, integridad, patriotismo y fidelidad a la Revolución.

Es falaz como pretenden manipular los hechos. Ni fines humanitarios, ni organizaciones civiles, ni aguas internacionales. Hermanos al Rescate es una organización terrorista, radicada en Miami, con vínculos con el narcotráfico, que violó de forma reiterada el espacio aéreo cubano, aclaró la UJC en el comunicado, que a continuación transmitimos íntegramente:

¡A los jóvenes cubanos no nos van a manipular nuestra historia!

Los jóvenes cubanos condenamos en los términos más enérgicos la falsa acusación que realiza el Gobierno de Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz. Es falaz como pretenden manipular los hechos. Ni fines humanitarios, ni organizaciones civiles, ni aguas internacionales. Hermanos al Rescate es una organización terrorista, radicada en Miami, con vínculos con el narcotráfico, que violó de forma reiterada el espacio aéreo cubano.

Son los mismos que, además de los vuelos ilegales sobre el territorio cubano, realizaban actividades de espionaje, interferencia en las telecomunicaciones, planes de sabotaje energético. El impresentable fundador de esa organización, José Basulto León, cuenta con un historial criminal extenso, que incluye vínculos con terroristas responsables de atentados, asesinatos de diplomáticos cubanos y ataques a instalaciones civiles, así como ejecutor de actividades subversivas y terroristas contra Cuba.

Intenta el Gobierno estadounidense tergiversar de forma deshonesta los hechos. Faltan a la verdad al señalar a Cuba. Nuestro Gobierno informó las más de 25 violaciones del espacio aéreo nacional de esa organización solo en dos años, entre 1994 y 1996. Se alertó la gravedad de dichas violaciones y las posibles consecuencias.

Bastaría solo con eliminar la impunidad con la que preparaban sus acciones contra la Mayor de Las Antillas y responder a las continuas alertas realizadas desde Cuba, para evitar el lamentable desenlace.

¿Por qué prefirió entonces el Gobierno de Estados Unidos la inacción? Lo único que demuestra es la complicidad con los actos violentos cometidos desde ese país contra el pueblo cubano. De insistir en buscar un culpable, está en la mafia anticubana de Miami y la propia inacción del Gobierno estadounidense.

Cuba ejerció su derecho a la legítima defensa, en consecuencia con la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional, y la estricta convicción del pueblo cubano de salvaguardar cada palmo de su tierra, sin injerencia extranjera.

El cinismo estadounidense no tiene límites. Se atreven a señalar un acto de legítima defensa, mientras han asesinado a sangre fría, sin presentar pruebas concretas, en aguas internacionales y lejos de su territorio, a pescadores locales. Entre el 2 de septiembre y el 5 de mayo, alrededor de 200 vidas han sido arrebatadas por el gobierno estadounidense en el Mar Caribe y el Pacífico.

Las falsas alegaciones que hoy se promueven son intentos desesperados y fraudulentos por provocar una agresión militar en Cuba. Los jóvenes cubanos ratificamos nuestra lealtad al General de Ejército Raúl Castro Ruz. A 95 años de su nacimiento, es nuestro ejemplo vivo de hidalguía, integridad, patriotismo y fidelidad a la Revolución.

La inmensa mayoría de nosotros nacía cuando ocurrieron estos hechos, pero sabemos la historia, no la que intentan fabricar desde Miami; sino la que verdaderamente ha construido este pueblo en defensa de su nación.

Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas