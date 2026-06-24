Transmitirán honores e inhumación de restos del Comandante Ramiro Valdés

La Habana, 24 jun (ACN) Este jueves 25 de junio de 2026 se transmitirá por radio y televisión y en plataformas digitales, la Ceremonia de Honores Militares e Inhumación de los restos mortales del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, que tendrá lugar en Villa Clara.

Como se informó anteriormente, en cumplimento de su última voluntad de descansar junto a sus compañeros de lucha y cerca del Guerrillero Heroico, los restos mortales del querido combatiente serán inhumados en el Mausoleo del Frente de las Villas, en el Complejo Escultórico Ernesto Che Guevara de la Ciudad de Santa Clara.

La solemne ceremonia será transmitida por los canales Caribe, Cubavisión y Cubavisión Internacional, por la emisora Radio Rebelde y por las plataformas digitales de estos medios desde las 8:30 horas.