Trabajo e innovación para vencer los problemas en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ciego de Ávila, 8 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC) y Presidente de la República, exhortó hoy en visita de trabajo a los municipios avileños de Chambas y Ciro Redondo a salir de los problemas que atraviesa el país mediante el trabajo, la innovación, el emprendimiento y desterrando la queja.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, integrante del Buró Político y secretario de Organización del CC PCC, el mandatario cubano resaltó dentro de su recorrido a objetivos económicos y sociales de la provincia de Ciego de Ávila como ejemplos positivos ante los desafiantes escenarios de la realidad económica y productiva para sobrepasar las carencias de la crisis energética y el recrudecimiento del bloqueo yanqui.

En la Planta de Producción de Arena Nguyen Van Troi, de Chambas, uno de los puntos del recorrido, Díaz-Canel Bermúdez conoció cómo el cambio en el sistema de trabajo les permite aprovechar mejor el escaso fluido eléctrico y dar así cumplimiento a sus planes productivos, al sus trabajadores vivir cerca la mayoría laboran solo en los horarios con presencia de electricidad.

Ese centro, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base Canteras, de la Empresa de Materiales de la Construcción Ciego de Ávila (Avilmat), se destina la arena artificial, la lavada y el granito hacia programas estratégicos del territorio como la cayería norte avileña, los emplazamientos de parques solares fotovoltaicos, la Vivienda y el Comercio Interior.

Asimismo, en la Empresa Agroindustrial Chambas el Jefe de Estado cubano estuvo al tanto de los empeños de sus colectivos en el programa de autobastecimiento de arroz para el que cuentan con un área física de seis mil 500 hectáreas (ha), de las cuales tienen en explotación cinco mil 068.

En el municipio de Ciro Redondo visitaron la Finca La Candelaria, donde se diversifican producciones de alimentos, mantienen surtidos para su minindustria y avanzan en la obtención de alimento animal y de un fertilizante de alta calidad a partir de la mosca soldado negro.

Como parte de la reunión resumen, el máximo líder partidista cubano resaltó el trabajo, los resultados de colectivos jóvenes al frente de los pozos de petróleo de Ciro Redondo, donde se extrae crudo ligero de calidad, y su voluntad por hacer de Cuba su proyecto de vida.

No obstante, en estos dos territorios avileños resta mucho por trabajar en temas como el cumplimiento de los acopios de leche, carne, la entrega de tierras ociosas y la siembra de caña, solo en Ciro Redondo se reportan atrasos de mil 539 ha de la dulce gramínea.

Díaz-Canel llamó a mantener en alto el espíritu de lucha y trabajo en la provincia de Ciego de Ávila tras obtener la última sede nacional por el 26 de Julio, garantizar la estabilidad productiva de rubros fundamentales como los agrícolas, en los que la Empresa Agropecuaria La Cuba es referente, y mejorar en otros como la recuperación de la actividad turística.

Si combinamos todos los esfuerzos y talentos podemos poco a poco salir de la compleja situación por la que atraviesa el país, dijo convencido el Primer Secretario del Partido.

Otros temas abordados en la reunión fueron el cumplimiento de la política de cuadros, los indicadores presupuestarios y estrategias para progresivamente convertir a los municipios en superavitarios y el fomento de la producción local en pos de la autonomía municipal.

Acompañaron al presidente cubano durante el recorrido por Chambas y Ciro Redondo, Julio Gómez Casanova, primer secretario del Partido en la provincia; Alfre Menéndez Pérez, gobernador, y las principales autoridades políticas y gubernamentales de esos territorios.