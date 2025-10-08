Encuentro regional en México por más solidaridad contra el bloqueo

La Habana, 8 oct (ACN) El IX Encuentro continental latinoamericano y caribeño de solidaridad con Cuba comienza este jueves en México, teniendo entre sus objetivos una mayor coordinación regional en el fortalecimiento de las acciones contra el bloqueo económico de Estados Unidos a la nación antillana.

Igualmente, los delegados de más de 300 de una treintena de países tratarán cómo reforzar el activismo por la exclusión de Cuba de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo, y en el enfrentamiento a la guerra mediática contra la Revolución.

Estará presente en las sesiones el legado del Comandante en Jefe y será ofrecida la conferencia magistral Fidel y la unidad latinoamericana y caribeña, a cargo de Aleida Guevara, hija del Che, el teólogo brasileño Frei Betto y el profesor haitiano Camille Chalmers.

El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, organizador del foro, dio a conocer entre los temas de la agenda el fomento de proyectos solidarios con la mayor de las Antillas en la esfera económica, y acciones en respaldo a Palestina y las causas justas de los pueblos; al anticolonialismo, el antiimperialismo y el antifascismo y a la Proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

En las sesiones serán ofrecidas conferencias sobre la juventud cubana como continuidad y garantía de la Revolución; la batalla de ideas en la comunicación; actualización del impacto del bloqueo y relaciones con EE.UU.

Asisten por Cuba Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP); el embajador Marcos Rodríguez Costa; Fernando Rojas, de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad; Johana Tablada, del MINREX; el joven diputado Elián González y el pentacampeón olímpico Mijaín López.