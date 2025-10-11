Trabajan por restablecer avería en subestación eléctrica habanera

La Habana, 11 oct (ACN) Un disparo en las líneas 9020-9025, de las subestaciones Naranjito-Melones, produjo hoy una explosión en la que ya trabajan bomberos y especialistas para restablecer el servicio eléctrico en la capital del país.

Un post publicado en el canal de Telegram de la Empresa Eléctrica de La Habana informa que el suceso también afectó la subestación de Tallapiedra.

Como consecuencia, las mayores afectaciones por esta avería se reportan en los municipios de Centro Habana, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Arroyo Naranjo, 10 de Octubre y Cerro.

Las autoridades de la Empresa Eléctrica sugieren a los clientes mantenerse informados por los canales oficiales, donde seguirán actualizando sobre los trabajos de recuperación.