Trabajadores cubanos por fortalecer el diálogo sindical directo (+Fotos)

La Habana, 26 jun (ACN) Los trabajadores cubanos abogaron hoy por fortalecer el protagonismo en diálogo sindical directo, durante la apertura de las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), en presencia de Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del cónclave, en su intervención destacó la necesidad de redimensionar el papel de los sindicatos desde la base en el aseguramiento político e ideológico de los procesos, análisis, la convocatoria y movilización de los trabajadores.

En el Palacio de Convenciones de La Habana se desarrolla el evento que cuenta con 759 delegados, 561 de ellos a través de videoconferencia y el resto en plenario, y asisten los miembros del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba José Ramón Monteagudo Ruiz, jefe del Departamento Agroalimentario y Yudí Rodríguez Hernández, jefa del Departamento de Atención a los Servicios, entre otros dirigentes del partido y el gobierno.

José Ramón Machado Ventura, comandante del Ejército Rebelde, está presente como invitado especial.

Colina Rodríguez en su informe insistió en que como parte del proceso orgánico previo al evento se realizaron 74 mil 167 reuniones de colectivos laborales con la participación del 92,2 por ciento de los trabajadores afiliados, en las cuales se recogieron 42 mil 430 planteamientos y propuestas que enriquecieron ese informe central.

En los debates se enfatiza sobre la afiliación a los sindicatos de los trabajadores del sector no estatal, la retribución salarial, el estímulo, la productividad, el compromiso y aprovechamiento de las capacidades, entre otros temas y se reconoció en estos años difíciles del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, además de energético, el papel de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).