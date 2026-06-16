Sesiona en La Habana la XV Jornada Nacional del Notariado

La Habana, 16 jun (ACN) Con el propósito de estudiar y entrenar las nuevas regulaciones de la Ley No. 175 del Notariado, vigente desde el 7 de enero de 2026, quedó inaugurada hoy en esta capital la XV Jornada Nacional de la Sociedad del Notariado Cubano.

El Ministerio de Justicia (Minjus) desde su perfil en la red social Facebook informó que la apertura estuvo a cargo de Rosabel Gamón Verde, ministra de Justicia, y Yanet Alfaro Guillén, presidenta de la Sociedad Cubana del Notariado, quienes destacaron la importancia de fortalecer la figura del notario en el actual contexto económico.

🇨🇺🌿 Inició en #LaHabana la XV Jornada Nacional de la Sociedad del Notariado Cubano

🤝 El evento reúne a notarias y notarios de todo el país, se perfila como un espacio clave para el intercambio de experiencias y buenas prácticas en torno al quehacer diario de estos juristas

👇 pic.twitter.com/2g8rqjgyhm — Ministerio de Justicia de la República de Cuba (@Minjus_Cuba) June 15, 2026

En la presidencia del acto participaron Alexis Ginarte Gato, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba; Lidia Montes de Oca, vicepresidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos; y Carlos Manuel Díaz Tenreiro, magistrado del Tribunal Supremo Popular, junto a viceministras, fiscales y profesores universitarios.

Gamón Verde subrayó que la Ley No. 175 redefine al notario como jurista de la prevención, garante de la voluntad ciudadana y de la certeza jurídica, y señaló que el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos dificulta el desempeño del sector.

La primera jornada de trabajo incluye ponencias sobre aspectos generales de la ley, mediación, sucesiones y temas mercantiles, presentadas por especialistas del Minjus y profesores universitarios.

Tras las exposiciones se desarrollará un debate nacional con aportes prácticos de notarias y notarios, orientado a la correcta implementación de la normativa en cada territorio.

El programa de la XV Jornada Nacional del Notariado continuará en La Habana con nuevas sesiones de análisis y discusión.