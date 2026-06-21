Santiago de Cuba rinde homenaje a los padres desde la memoria patria

Santiago de Cuba, 21 jun (ACN) En el Día de los Padres, Santiago de Cuba rindió homenaje hoy a Carlos Manuel de Céspedes, Padre de la Patria, con el depósito de una ofrenda floral ante su monumento funerario en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de esta ciudad.

El tributo, en nombre del pueblo de Cuba, estuvo encabezado por Beatriz Johnson, primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia, y Manuel Falcón, gobernador, junto a representantes de organizaciones de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, combatientes de la Revolución y una representación de los santiagueros.

Luego del tradicional cambio de la Guardia de Honor, protagonizado por la Unidad de Ceremonia encargada de custodiar los restos de los próceres de la nación, los presentes depositaron flores sueltas ante las tumbas del Héroe Nacional José Martí, del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y de otros protagonistas de las luchas por la independencia.

La fecha propició recordar la dimensión humana de Carlos Manuel de Céspedes, quien trascendió los vínculos familiares para asumir como propios los destinos de una nación naciente.

Su decisión de liberar a sus esclavos el 10 de octubre de 1868 marcó el inicio de la primera guerra por la independencia de Cuba y abrió un camino de sacrificios personales en nombre de la libertad.

Cuando su hijo Oscar fue capturado y condenado a muerte por las autoridades coloniales españolas, Céspedes dejó una de las expresiones más profundas de su compromiso con la patria: “Oscar no es mi único hijo; lo son todos los cubanos que mueren por las libertades patrias”.

Cada tercer domingo de junio, Cuba celebra esta jornada dedicada a los padres, una oportunidad para reconocer los afectos familiares y honrar a quienes, desde distintos ámbitos, han contribuido a formar valores y construir la historia del país.