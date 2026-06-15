Reportaron nuevo sismo perceptible en Cuba

La Habana, 15 jun (ACN) Un sismo de magnitud 5.3, el séptimo reportado como perceptible en lo que va de año, sacudió hoy la región occidental de Cuba, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).

Según el Boletín informativo # 07, la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró el terremoto a las 01:37 p. m. hora local, localizado en las coordenadas 22.76 grados de latitud norte y los -85.10 grados de longitud oeste, a una profundidad de 10.0 kilómetros (km), situado a 98 km al noroeste de Mantua, provincia de Pinar del Río.

Este movimiento telúrico constituye una réplica del ocurrido en la misma zona el pasado 8 de junio, de magnitud 6.2, precisó el Cenais, y añadió que esta vez se recibieron reportes de perceptibilidad en algunas localidades de las provincias de Pinar del Río, La Habana y Artemisa.