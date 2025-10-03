Recuperan equipos para el saneamiento urbano en Holguín

Holguín, 3 oct (ACN) La reparación de varios equipos de la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales Holguín destaca entre los proyectos de la Empresa de Combinadas Cañeras LX Aniversario de la Revolución de Octubre, conocida como KTP, incluidos en los programas de saneamiento del territorio.

Los proyectos abarcan los carritos utilizados en la recogida y limpieza manual de las calles y los ampiroles empleados en la recolección de basura, lo que prolonga la vida útil de estos utensilios.

María de los Ángeles Mora Alméciga, especialista de la entidad, comentó a la Agencia Cubana de Noticias que las reparaciones varían según el grado de deterioro de los implementos y el proceso parte de un servicio alternativo con la finalidad de diversificar clientes y actividades en la industria.

Destacó el estado de degradación en que llegan varios de estos equipos a los talleres, por lo cual requieren una intervención casi total, lo que encarece la producción y ralentiza su entrega nuevamente a la comunidad.

Reflexionó sobre la importancia de evitar las indisciplinas sociales y de manejar eficazmente el uso de estos medios con el objetivo de prevenir daños y roturas.

Esta fábrica participa en otros proyectos vinculados a la rehabilitación de equipos en sectores como la energía, el transporte ferroviario, el turismo y la industria del níquel; y en estrategias de economía circular orientadas en la construcción de medios de uso social y familiar.

La KTP, perteneciente a la rama sideromecánica, modifica procesos tradicionales para obtener beneficios en sus programas productivos mediante la eficiencia logística, la innovación tecnológica y el ahorro de recursos con impacto económico y social.