Reciben Díaz-Canel y Marrero a canciller de Laos

La Habana, 3 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, y Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, recibieron en esta capital a Thongsavanh Phomvihane, ministro de Asuntos Exteriores de la República Democrática Popular Lao, con quien dialogó sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, precisó el diario Granma.

El Jefe de Estado destacó que la visita este jueves constituye una expresión del buen estado de los vínculos y recordó que estos se sustentan en la amistad entre el Héroe Nacional laosiano Kaysone Phomvihane y el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Thongsavanh Phomvihane agradeció el recibimiento en su primera estancia en Cuba como canciller y ratificó la disposición de su país de ampliar la cooperación. Señaló que la reciente visita de Díaz-Canel a Laos fue altamente valorada por el Gobierno y el pueblo de esa nación.

Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y Primer Ministro, también sostuvo un encuentro con el titular de Asuntos Exteriores de Laos, a quien reconoció por su permanente apoyo a Cuba en diferentes escenarios internacionales.

Marrero Cruz resaltó la colaboración en el ámbito educacional y reiteró la disposición de continuar respaldando a ese país en esa esfera, en correspondencia con el principio expresado por Fidel Castro de compartir lo que se tiene.

El Primer Ministro transmitió un saludo a su homólogo Sonexay Siphandone y le reiteró la invitación para realizar una visita oficial a Cuba.

Al agradecer la acogida, Thongsavanh Phomvihane evocó momentos de acompañamiento mutuo en etapas difíciles para ambas naciones y aseguró que el Partido, el Gobierno y el pueblo de Laos mantendrán el propósito de consolidar las relaciones con Cuba.