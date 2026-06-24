Reconoció Nicaragua legado del Comandante Ramiro Valdés Menéndez

La Habana, 24 jun (ACN) El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Unida Nicaragua Triunfa, expresó su solidaridad y reconocimiento al legado del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en un mensaje dirigido al pueblo cubano, al General de Ejército Raúl Castro Ruz y al Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La declaración, firmada por los copresidentes de ese país centroamericano, Daniel Ortega y Rosario Murillo, celebra "la vida digna y plena entregada al pueblo, a la Revolución cubana y a los pueblos luchadores del mundo”, y destaca la condición de Valdés Menéndez, fallecido este domingo a los 94 años de edad, como militante revolucionario, indoblegable e inclaudicable.

El texto, fechado en Managua el mismo día 21 de junio, recuerda los lazos históricos entre Cuba y Nicaragua, así como los encuentros sostenidos con el líder cubano, “con quien tuvimos el honor de compartir en varias ocasiones allá en La Habana y en nuestra Nicaragua”.

Subraya la valentía y la honra del Comandante y evoca “la llama eterna de la Revolución cubana”, al tiempo que transmite sentimientos fraternales a su familia, al pueblo y a las autoridades de esta nación caribeña.

Viven, por supuesto, todas las lecciones de gallardía infinita de Fidel y Raúl, concluye la nota, que reafirma, además, el compromiso con “el camino victorioso de esa Revolución hermana que indudablemente seguirá venciendo”.