Reconoció embajador ruso potencialidades de nexos diplomáticos

Santa Clara, 16 oct (ACN) El embajador de la Federación de Rusia en Cuba, Víctor V. Koronelli, reconoció las potencialidades de las relaciones diplomáticas entre ambos países, durante una visita esta semana a Villa Clara, quinta provincia que recorre dentro de un programa que incluye todo el territorio nacional.

Cuba es y seguirá siendo un socio estratégico de mi país en América Latina, aseguró el diplomático tras rendir tributo en Santa Clara al Comandante Ernesto Che Guevara y sus compañeros del Destacamento de Refuerzo.

Koronelli destacó el intenso diálogo político entre los dos gobiernos y ejemplificó con la reciente visita del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez a Rusia, en mayo pasado, donde participó en el desfile militar por el octogésimo aniversario de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria.

Señaló el funcionamiento eficaz de la Comisión Intergubernamental Mixta sobre Cooperación Económica Comercial y Científico-Técnica, encabezada por el vicepresidente ruso Dimitri Chernyshenko y hasta su fallecimiento por el vice primer ministro cubano Ricardo Cabrisas Ruiz.

El embajador expresó condolencias por la muerte, el 16 de septiembre último, de Cabrisas Ruiz, a quien calificó como un gran amigo de la Unión Soviética y de la Federación de Rusia.

En el sector educacional, explicó que el gigante eurasiático otorga anualmente a Cuba 100 becas gratuitas para bachillerato, maestrías y doctorados, que incluyen estadía y pasajes aéreos de ida y regreso; mientras que en el ámbito de la cultura destacó la celebración de la Semana de Cine Ruso en La Habana y las constantes visitas de colectivos artísticos a la isla.

Condenó enérgicamente el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba y rechazó la inclusión de la nación caribeña en la lista de países que patrocinan el terrorismo.

Para nosotros y para muchos otros países del mundo es un tema sagrado apoyar a Cuba, al votar a favor de la resolución que exige el término inmediato del injusto bloqueo; Rusia respaldará la resolución como siempre, confiado en que los esfuerzos de Washington no darán los frutos esperados, aseguró.

Nosotros estamos con ustedes, sentenció Koronelli, quien rindió homenaje con flores blancas al Comandante Guevara y príncipes negros a sus compañeros en el Memorial de Santa Clara.

Recordó su primera visita al lugar en 1997, y expresó su enorme respeto por el Guerrillero Heroico, “un buen argentino que ya es hijo del pueblo cubano”.

Víctor V. Koronelli ingresó en el servicio diplomático en 1958 y desde entonces ha tenido una vasta experiencia de trabajo en el área de América Latina en países como Chile, Argentina, Belice y México; se desempeña como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Rusia en Cuba desde el 2023.

Cuba y Rusia establecieron relaciones diplomáticas el 8 de mayo de 1960, basadas en el respeto, la hermandad y la cooperación en sectores claves para el desarrollo de ambas naciones.