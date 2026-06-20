 Reconocen aporte de padres al desarrollo de Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, 20 jun (ACN) El reconocimiento a padres, abuelos y bisabuelos que desde diferentes responsabilidades contribuyen al desarrollo económico y social de este territorio suroriental se realizó hoy en esta ciudad, como parte de las actividades en la víspera por el Día de los Padres.

En el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución Mayor General Antonio Maceo Grajales fue entregado el reconocimiento “Con el Esfuerzo de todos, ¡Venceremos!”, a hombres destacados por su entrega, compromiso y aporte a la sociedad santiaguera.

Yoannis Chávez Yopis, juez profesional del Tribunal Provincial Popular, refirió que la mejor manera de agradecer este reconocimiento es continuar trabajando.

Que en las circunstancias actuales nos hayan dedicado tiempo y espacio a quienes hoy estamos aquí para reconocer nuestra labor crea el compromiso de seguir aportando más, dijo.

Expresó que pasa por la mente la vocación de padre de Fidel, la vocación de padre y abuelo de Raúl Castro, y afirmó la voluntad de continuar al pie de la batalla, desde las responsabilidades individuales y colectivas que corresponden a cada ciudadano.

Momento especial constituyó el homenaje a Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba, quien recibió la condición Premio Alma Mater, otorgada por la Federación Estudiantil Universitaria y la Unión de Jóvenes Comunistas, en reconocimiento a su labor y vínculo permanente con las nuevas generaciones.

Niurka Bell Calzado, miembro del Buró Ejecutivo del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), destacó la labor de quienes han aportado durante años conocimientos, experiencias y valores a la formación y desarrollo de la nación caribeña.

La ceremonia estuvo presidido por Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del PCC, junto a representantes de organizaciones de masas y sociales, directivos y familiares.