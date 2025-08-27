Reconocen a jóvenes aduaneros destacados en cumplimiento del deber

La Habana, 27 ago (ACN) El compromiso y entrega de los jóvenes en frontera fueron reconocidos hoy con la entrega del Sello del Honor Aduanero a dos de ellos, en acto realizado en el Complejo Monumental "Bosque de los Mártires de la Seguridad del Estado”, del municipio capitalino de Boyeros.

Los merecedores de esta distinción fueron Camila Solá Denis, técnica en Rayos X A de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, y José Ángel Milián Fernández, oficial técnico de Rayos X, quienes frustraron respectivamente con su accionar en este mes de agosto la entrada ilegal al país de decenas de paquetes de pólvora negra y tres casos de tráfico de drogas.

Tras honrar con una ofrenda floral y un minuto de silencio a los 105 héroes y mártires de los Órganos de la Seguridad del Estado procedieron a la entrega de los reconocimientos a ambos jóvenes que constituyen motivo de orgullo para la institución.

Nelsón Cordovés Reyes, jefe de la Aduana General de la República (AGR), destacó en los homenajeados, en presencia de sus compañeros de trabajo y familiares, una muestra del compromiso de las nuevas generaciones con el socialismo y la Revolución, expresado en el cumplimiento sencillo y natural de su deber.

Señaló que ellos son un ejemplo a seguir por todos de lo que es un aduanero cubano: escudo infranqueable de la Revolución por donde no pasarán los intentos del enemigo por atentar contra la tranquilidad ciudadana y el orden interior.

Ambos agasajados coincidieron en la responsabilidad enorme de velar por la seguridad de la sociedad, pues son los ojos del país ante ese tipo de flagelo y para ello tienen que estar en constante actualización en la medida en que evolucionan los métodos de enmascaramiento.

Subrayaron, no obstante, que el cumplimiento de ese deber tan complicado no le resta al orgullo que sienten en cada uno de los turnos de trabajos, vistos como la posibilidad de detectar y aminorar la incidencia de estos males y que no lleguen al pueblo, a la comunidad, a los jóvenes, a los niños; en esas definieron sus principales motivaciones.