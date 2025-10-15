Recibió Lazo a presidenta del Partido de Belarús, Bélaya Rus

La Habana, 15 oct(ACN) Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, recibió hoy a Olga Nikolaevna Chemodanova, presidenta del Partido de Belarús, Bélaya Rus; quien visita Cuba para participar en el III Encuentro Internacional de Publicaciones Teóricas de Partidos y Movimientos de Izquierda, y el I Festival Internacional Granma Rebelde.

Es un placer darle la bienvenida en la sede institucional de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reciba el fraternal saludo de las diputadas y diputados cubanos, su visita es símbolo de la eterna amistad entre Cuba y Belarús, refirió el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido al ofrecerle la bienvenida en el Capitolio Nacional a la distinguida visitante.

En el amistoso encuentro, Lazo Hernández agradeció la histórica postura de la hermana nación europea contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Cuba y contra la reinclusión de nuestro país en la espuria lista de Estados que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Ambas partes coincidieron en la relevancia de continuar fortaleciendo las sólidas relaciones interpartidistas e interparlamentarias en beneficio de ambos pueblos y con vistas a seguir consolidando los nexos intergubernamentales y a elevar las relaciones económico-comerciales al mismo nivel de los excelentes vínculos políticos.

Olga Nikolaevna Chemodanova entregó a Lazo Hernández una misiva de Natalia Kochanova, presidenta del Consejo de la República; en la que reconoció que la visita oficial del titular del Parlamento cubano a Minsk en 2022 "dio un impulso significativo" a la cooperación bilateral, destacando el interés en seguir consolidando los vínculos entre ambos órganos legislativos.

Participaron también en el cordial intercambio Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional; y Marta Hernández Romero, vicetitular del Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Belarús; entre otros funcionarios de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido y del Parlamento cubano.