Recibió Díaz-Canel en Cuba a Canciller

La Habana, 10 jul (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, recibió hoy en esta capital a Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, quien esta semana defendió en la Asamblea General de la ONU, en Nueva York, la urgencia poner fin al bloqueo estadounidense contra Cuba.

En X, el jefe de Estado destacó el resultado de la sesión celebrada este martes, a solicitud de La Habana, en la cual 136 naciones respaldaron el llamado de Cuba (con solo nueve votos en contra y 30 abstenciones).

Díaz-Canel señaló que fue una contundente victoria en la Asamblea General de la ONU, que demostró el apoyo mayoritario del mundo a Cuba en su lucha contra el bloqueo genocida.

Al intervenir ante el organismo multilateral, el jefe de la diplomacia cubana afirmó que "el gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional, no convencional, que dura ya casi siete décadas y se ha vuelto más ruda y despiadada en los últimos siete meses".

Remarcó que el cerco energético impide el acceso de suministros de combustible a Cuba, tanto de carácter comercial como humanitario, mediante amenazas directas, acciones coercitivas unilaterales e incluso el acoso o el amedrentamiento de buques tanqueros por medios navales militares de Estados Unidos.

Asimismo, alertó, se han producido amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos.

Rodríguez Parrilla resaltó que en estos meses se ha multiplicado el daño humanitario a la población, con el deterioro de la calidad de vida, la reducción de fuentes de subsistencia, la limitación a las potencialidades de desarrollo personal, familiar y social, la violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de todo un pueblo, en un acto de castigo colectivo.